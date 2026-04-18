Un motociclista muerto en Amozoc y otro herido en Huauchinango

Desde Puebla

Murió motociclista embestido por vehículo desconocido en Amozoc.

Motociclista murió atropellado por vehículo del que se desconocen las características.

Durante la mañana de este sábado, sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del barrio de Tepalcayuca.

Se desconoce la identidad del occiso y no portaba ninguna placa.

OTRO EN HUAUCHINANGO

Hace unos minutos se registró la caída de motociclista que sobre la carretera federal México-Tuxpan, a la altura de la localidad de San Miguel Acuautla, en Huauchinango.

De acuerdo a testigos en la zona, el hombre se encuentra lesionado de consideración. Circule con precaución.