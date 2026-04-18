Dos presuntos narcomenudistas asesinados y otro herido tras ataque en Tehuacán 

Desde Puebla
Ataque armado directo registrado la noche de este viernes en la colonia México Sur dejó como dos presuntos delincuentes muertos y un tercero gravemente herido.
Sobre la calle Morelos, donde sujetos armados arribaron hasta la fachada de un domicilio y abrieron fuego de manera directa contra tres masculinos.
Uno perdió la vida de forma inmediata, mientras, otro fue trasladado por sus propios medios a un hospital; sin embargo, minutos después de ingresar al área de urgencias se confirmó su fallecimiento.
En tanto, el tercer hombre fue atendido por paramédicos de Cruz Roja Tehuacán y llevado a un nosocomio.
De manera preliminar, trascendió que las víctimas presuntamente estarían vinculadas con actividades delictivas, las principales líneas de investigación apuntan a un posible ajuste de cuentas.
Se presume que sicarios de otro estado ultimaron a sus víctimas
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