Ayuntamiento de Puebla clausuró bar en la colonia 10 de mayo

Erika Méndez
El ayuntamiento de Puebla clausuró un bar en la colonia 10 de mayo tras reporte ciudadano por alteración al orden público.
El cierre fue realizado por la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, que realizó una supervisión al establecimiento y no contaba con la documentación fiscal municipal que ampara el legal funcionamiento.
La clausura se hizo con apoyo de Guardia Nacional, Defensa Nacional y secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla.
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