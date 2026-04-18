Incendio de pastizal en Teotlalco estuvo a punto de propagarse a zona forestal

Erika Méndez

Un incendio de pastizal en la localidad de Tlaucingo, municipio Teotlalco, estuvo a punto de propagarse a una zona forestal.

La coordinación de Protección Civil estatal informó que, tras una llamada de emergencia, acudieron al punto de contención, mediante apertura de brechas corta fuego.

Tras diversas acciones coordinadas, lograron controlar las llamas, hasta el momento se ha liquidado al 98%.