Muere piloto Juha Miettinen en carrera preliminar en Nürburgring, donde participaba Max Verstappen

Excélsior

La primera carrera calificatoria de las “24 Horas de Nürburgring” 2026, en la que está participando el tetracampeón de Fórmula 1, Max Verstappen, se ha visto empañada por la muerte del corredor Juha Miettinen tras una colisión múltiple.

Cuando habían transcurrido 25 minutos en la jornada de cuatro horas de este sábado, un total de siete coches se involucraron en un accidente aparatoso cuando negociaban la zona de Klostertal, en la parte trasera del circuito de Nordschleife, de 20.8 kilómetros de extensión, a tal grado de que la pista quedó bloqueada para los que iban persiguiendo.

Los vehículos de emergencia llegaron al área, tanto para revisar a los tripulantes como para despejar el camino, aunque poco más de dos horas después del accidente, en conferencia de prensa, se confirmó la muerte del sueco Juha Miettinen, quien manejaba un BMW 325i.

A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia, los paramédicos no pudieron salvar al piloto, Juha Miettinen (BMW 325i, No. 121), tras ser extraído del vehículo”, se indicó. El conductor falleció en el centro médico después de que todos los intentos de reanimación resultaran infructuosos”. La carrera no se reanudará el sábado por la noche. Todos los involucrados en las 24 Horas de Nürburgring acompañan en el sentimiento a la familia de Juha Miettinen”.

Asimismo, los organizadores indicaron que el resto de los pilotos involucrados fueron atendidos, pero sin lesiones que pongan en riesgo sus vidas.

El resto de la actividad en Nürburgring se canceló, siendo hasta mañana cuando se realice la carrera calificatoria, en la que se guardará un minuto de silencio en honor a Miettinen, quien tenía 66 años de edad y era un veterano en las carreras de diversas categorías de autos en Alemania.

Max Verstappen, quien busca participar en las “24 Horas de Nürburgring” por primera vez a mediados de mayo, todavía no estaba en pista, debido a que quien inició la carrera calificatoria fue el austriaco Lucas Auer, con quien comparte un Mercedes-AMG GT3 en la categoría principal, denominada SP9.