Tres opciones de predios para una Central de Abasto en Texmelucan: Armenta

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier reveló tres opciones de predios para construir una central de abasto en San Martín Texmelucan.

En conferencia de prensa, dijo que la edificación se llevará a cabo con la maquinaria del estado y será un modelo pensado en los comerciantes.

Aseguró que en esta ocasión no se pensará en un negocio inmobiliario, como ocurrió en otros municipios, Tepeaca, por ejemplo, durante las administraciones pasadas.