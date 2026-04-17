Policía cibernética de Puebla dio de baja 83 páginas por ventas fraudulentas

Erika Méndez

La policía cibernética de Puebla dio de baja 83 páginas que ofertaban vehículos de manera fraudulenta, informó el Francisco Sánchez González, secretarioestataldeSeguridad Pública.

En conferencia de prensa, indicó que, con dicho modus operandi, se registraron diversos asaltos con lesiones e, incluso, personas fallecidas.

En este sentido, destacó que la denuncia es importante, sumado a que pueden solicitar acompañamiento para la compra, a fin de que se sientan seguros y que se inhiban los delitos.