Estudiantes obtienen titulación de la BUAP y Universidad de Santo Tomás-Tunja, Colombia

María Huerta
Paula Katherine Ramírez Molina y Lina Alejandra Neiza Vanegas, estudiantes colombianas de intercambio académico en la Facultad de Administración, egresaron de la primera generación que obtiene doble titulación por las licenciaturas en Comercio Internacional de la BUAP y Negocios Internacionales de la Universidad de Santo Tomás-Tunja, en Colombia.
La BUAP y la Universidad de Santo Tomás-Tunja tienden puentes de cooperación e impulsan el desarrollo profesional de los estudiantes de ambas licenciaturas.
Al respecto, María Guadalupe Morales Espíndola, directora de la Facultad de Administración, destacó el inicio de una nueva etapa en la formación internacional de la facultad.
Mientras, Paula Katherine Ramírez Molina, agradeció el apoyo de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) por esta titulación, aunque no fue un camino sencillo.
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