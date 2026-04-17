Científicos BUAP del grupo ALICE se reúnen con legisladores

La BUAP participa en este grupo mexicano con presencia en el CERN
Desde Puebla
Científicos de diversas instituciones, incluida la BUAP, que integran el grupo mexicano que colabora con el experimento ALICE del Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) se reunieron con diputados de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Presentaron el desarrollo de un nuevo detector, en el que la BUAP participa con la construcción e instrumentación para más de siete mil canales.
Los diputados coincidieron en la importancia de esta colaboración para el desarrollo de tecnología mexicana. En la reunión estuvieron presentes los doctores: Kai Schweda como portavoz, Guillermo Tejeda Muñoz de la BUAP, Antonio Ortiz Velázquez de la UNAM, Gerardo Herrera Corral del CINVESTAV, Ildefonso León Monzón de la UAS y Juan Carlos Cabanillas Noris, del Instituto Tecnológico de Culiacán.
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