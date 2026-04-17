Asesinan a líder transportista en Oaxaca

Desde Puebla

Iván Tomás Luis Villaseca, líder transportista de la organización Confederación Joven de México, fue asesinado anoche en un ataque armado ocurrido en el municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca. El dirigente recibió un impacto de bala y, aunque fue trasladado de emergencia a la Clínica Panamericana, al llegar se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

El ataque se dio en las oficinas del gremio de transportistas ubicadas en Privada Nogales, en el municipio San Sebastián Tutla, donde fueron halladas dos personas más sin vida.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, se abrió la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

Tras el asesinato de Luis Villaseca, los agremiados de la organización Confederación Joven de México iniciarán protestas y bloqueos en distintos puntos de la ciudad, principalmente en torno al monumento a Juárez, en la zona de Huayapam.

El líder de la Confederación Joven de México era hermano de Juan Yavhé Luis Villaseca, quien también encabezaba la misma organización y fue asesinado en julio de 2025 en el Parque del Amor, en la capital oaxaqueña, junto con su esposa, su hijo de dos años y un cuarto acompañante.

El ataque contra Luis Villaseca se suma a una serie de hechos violentos que han marcado a la organización, que ha mantenido una larga historia de enfrentamientos con otros grupos del sector transportista en la entidad.

Estas disputas han estado relacionadas con el control de rutas, concesiones y la participación en obras públicas, lo que ha derivado en una escalada de tensiones entre grupos rivales.