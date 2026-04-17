A finales de abril estará listo el puente de La Panga: Infraestructura

Erika Méndez

A finales de abril estará listo el puente de La Panga, que se llamará “de la Transformación”.

En entrevista, el titular de la secretaría de Infraestructura, José Manuel Contreras, destacó que la obra cumplirá con el objetivo de reducir el tiempo para cruzar.

Además, será benéfico para ambulancias y patrullas.

El puente está entre las localidades San Baltazar Tetela y Los Ángeles Tetela de la ciudad de Puebla, zonas divididas por el cuerpo de agua.