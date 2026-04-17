BUAP invita al curso “La toxicidad de la inmediatez: cómo pasar de la conexión superficial al vínculo real”

María Huerta

A través de sus redes sociales, la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) invitó al curso “La toxicidad de la inmediatez: cómo pasar de la conexión superficial al vínculo real”.

“¿Te interesa conocer cómo manejar la paciencia y atención en interacciones digitales efímeras y cómo influye en tus emociones?”, pregunta la máxima casa de estudios.

El curso será el próximo 28 de abril de 2026, a las 12:00 horas en el auditorio Manuel Toussaint.