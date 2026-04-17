Realizan “mesa de paz” en San Pedro Cholula 

Desde Puebla
*17 de abril, 2026. San Pedro Cholula, Pue.-* El municipio de San Pedro Cholula fue sede de la Mesa de Paz – Región Puebla, un espacio de coordinación entre los tres órdenes de gobierno con el objetivo de fortalecer las estrategias de seguridad en la región.
Durante este encuentro, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, destacó la importancia de mantener un trabajo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales, a fin de consolidar acciones que garanticen la seguridad y tranquilidad de las familias cholultecas.
En la jornada participaron representantes de Investigación CNI, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, delegadas y delegados de las Microregiones Puebla, así como autoridades de los municipios de Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Puebla y San Andrés Cholula.
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