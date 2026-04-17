Actualizarán reglamento de movilidad vial en Puebla capital, anunció Norman Campos

María Tenahua

El subsecretario de Movilidad de la capital poblana, Norman Campos Velázquez, dijo que modificarán de manera global el reglamento de movilidad y seguridad vial.

Indicó que realizarán mesas de trabajo con las diferentes áreas involucradas.

Agregó que están en la espera de la indicación del presidente de la comisión de Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos, Leobardo Rodríguez Juárez.

Señaló que desde el 2014 no se le hacen modificaciones a esta normativa y debe estar armonizada con la nueva ley de movilidad y seguridad vial.