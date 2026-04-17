Ayuntamiento se unirá a la socialización del cablebus: Implan

María Tenahua

El coordinador del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Jesús Sánchez Reliac, señaló que el gobierno de la ciudad se apegará a la etapa de socialización del cablebus.

Indicó que, como lo ha informado el gobierno del estado, realizará un proceso para que la gente socialice con este medio de transporte.

Al ser cuestionado si se tendrá que modificar la carta urbana para que el cablebus circule por la avenida Juárez, respondió que no está prohibido.

Jesús Sánchez agregó que el ayuntamiento colaborará con el estado para que este proyecto se haga realidad.