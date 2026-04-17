Gobierno de México mantiene rechazo a informe de la ONU sobre desapariciones; reafirma cooperación internacional

EL HERALDO DE MÉXICO

Rosa Icela Rodríguez aclaró que esta postura no implica un distanciamiento con organismos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el Gobierno de México mantiene su rechazo a las conclusiones del informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerar que no refleja la información presentada por el Estado mexicano.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria aclaró que esta postura no implica un distanciamiento con organismos internacionales, al subrayar que la colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha mantenido de forma constante. Sostuvo que la diferencia radica en el contenido del documento y no en la relación institucional con dichos mecanismos.

“Seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento. Eso no cambia”, dijo.

Explicó que México ha trabajado de manera permanente con el Alto Comisionado tanto en el país como a nivel internacional, además de mantener coordinación con otros organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. Indicó que esta colaboración ha permitido, entre otras acciones, recibir apoyo en materia forense y en procesos relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas. Afirmó que el Gobierno federal ha mostrado disposición para cooperar con instancias internacionales desde el inicio de la actual administración, incluso en el marco del propio comité.

“Una cosa es no estar de acuerdo con el contenido de un documento, porque no toma en cuenta la información que nosotros le decimos, y otra es el trabajo diario”, subrayó.

Avanzan resultados en el programa contra las desapariciones

La titular de Gobernación adelantó que tras la visita del Alto Comisionado se informarán los resultados y avances en el programa de trabajo en materia de desapariciones, en el que participan diversas dependencias. Señaló que la agenda de dicho encuentro es coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque aseguró que el Gobierno está preparado para atender cualquier reunión, incluidas las que se realicen con colectivos y otras autoridades. En cuanto al acceso a la información, afirmó que existe apertura total para los organismos internacionales y destacó que México es uno de los países con mayor nivel de colaboración en este ámbito.

“Siempre han tenido toda la apertura de la información”, dijo.

Añadió que estos mecanismos mantienen contacto no sólo con autoridades federales, sino también con instancias estatales, municipales y el Poder Judicial, además de realizar recorridos y trabajo en campo. Finalmente, reiteró que la cooperación con organismos internacionales continuará, aunque insistió en que el desacuerdo con el informe de la ONU permanece sin cambios.

“Una cosa es el trabajo diario y otra cosa un documento, son dos cosas totalmente distintas”, puntualizó.