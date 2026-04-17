Asesinaron a mujer en Amozoc

Desde Puebla

Atropellaron a una mujer en el periférico y cayó a la barranca en Amozoc.

Una mujer atropellada y muerta por un vehículo sobre Periférico Ecológico, a la altura del Parque Flor del Bosque o a la altura de la colonia Nuevo México, en los límites de Puebla con Amozoc.

Trasciende que tendría entre 40 y 45 años y testigos acusan que policías habrían dejado huir al asesino a cambio de un soborno.