Concachampions: Quedan definidos los días y los horarios de los duelos de las semifinales

EL UNIVERSAL

La edición 2026 de la Copa de Campeones de la Concacaf está cerca de finalizar.

Solamente, Los Angeles FC, Nashville SC, Tigres y Toluca se mantienen con vida en la Concachampions.

Luego de una intensa ronda de cuartos de final, dos equipos de la Major League Soccer (MLS) y dos de la Liga MX lucharán por conquistar el trofeo del torneo de clubes más importante de la zona.

El conjunto angelino avanzó a semifinales tras vencer al Cruz Azul, con un marcardor global de 4-1.

Por su parte, la escuadra de Tennessee superó, por la mínima (1-0) al América y se instaló entre los cuatro mejores.

Mientras que el equipo universitario sufrió en el juego de vuelta, pero gracias al gol de visitante, se quedó con el boleto luego del empate globla (3-3) con el Seattle Sounders.

Por el último, los Diablos Rojos no tuvieron ningún problema y le pasaron por encima (7-2) a Los Angeles Galaxy.

De esta manera, se terminó una ronda más de la Concachampions y, únicamente restan las semifinales y la final para que concluya la edición número 61 del certamen internacional.

Cabe resaltar que, por segunda ocasión consecutiva, dos clubes de la Liga de Estados Unidos y dos de la de México se instalaron en la antesala de la gran final.

En 2025, el Vancouver Whitecaps, el Inter Miami, los Tigres y el Cruz Azul, que sería siendo el campeón, se metieron a semifinales.

De igual forma, cabe destacar que, desde 2004, cuando Alajuelense y Saprissa la disputaron, no se ha vuelto a jugar una final sin equipos mexicanos.

Por lo que, en esta edición, se podría repetir, si el Nashville SC y Los Angeles FC eliminan a los Tigres y al Toluca, respectivamente.

Definidos días y horarios de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf

IDA

Nashville SC vs Tigres

Fecha: Martes 28 de abril

Hora: 19:30

Estadio: GEODIS Park

Los Angeles FC vs Toluca

Fecha: Miércoles 29 de abril

Hora: BMO

Estadio: BMO

VUELTA

Tigres UANL vs Nashville SC

Fecha: Martes 5 de mayo

Hora: 19:30

Estadio: Universitario