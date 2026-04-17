Iglesia de la Luz del Mundo mantiene registro; Naasón Joaquín está suspendido como ministro: Segob

PROCESO

La titular de la dependencia federal, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que “todo depende de las investigaciones de las autoridades”, además de que Gobernación y el gobierno en general es “prudente” al momento de calificar un caso.

“Si están cumpliendo todos los requisitos pues generalmente sí”, dijo.

Cuando se trata de delitos, pero solo si la instancia judicial da parte a Gobernación, “actuamos en consecuencia”, porque expuso que “la iglesia como tal tiene registro, ya tiene mucho tiempo”.

Si en México Naasón Joaquín tiene suspendidos sus derechos al frente de esa religión, es porque ha sido juzgado en otro país, en este caso Estados Unidos. Esto luego de que la Fiscalía General de la República (FGR), con Alejandro Gertz Manero a la cabeza, determinó el no ejercicio de la acción penal y por lo que la actual titular Ernestina Godoy apoya la reapertura, misma que solicitaron las víctimas.

“Lo que sí está detenido, no está autorizada… el que un ministro de culto que ha estado por muchos años al frente ese sí está suspendido ante la autoritaria correspondiente porque además está purgando una pena en otro país”, desde hace meses, apuntó la secretaria.