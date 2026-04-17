Elementos de Protección Civil de San Pedro Cholula atendieron de manera oportuna un reporte de incendio registrado en un lote baldío, ubicado en la junta auxiliar de San Juan Tlautla

Staff/RG

Al arribar al lugar, se confirmó la quema de aproximadamente 200 llantas usadas, por lo que de inmediato se implementaron las maniobras necesarias para controlar el siniestro.

En las labores de atención también participaron personal de SOSAPACH y cuerpos de bomberos de los municipios de Cuautlancingo, Juan C. Bonilla y Huejotzingo, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar el fuego.

El incendio se encuentra controlado y no representó riesgo de propagación a construcciones aledañas.

Actualmente, los elementos continúan en la zona realizando labores de enfriamiento y remoción de brasas, a fin de evitar una posible reactivación.

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reafirma su compromiso de actuar de manera inmediata ante cualquier emergencia, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población.