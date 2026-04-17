Lo sorprende infarto fulminante al descender de un autobús en Acajete

Staff/RG
Un hombre que viajaba en autobús descendió frente a la tienda 3B, en el centro del municipio de Acajete y tras sentirse mal, se sentó en la banqueta donde lamentablemente perd10 la v1d@.
El occiso fue identificado como Juan Ramos de la comunidad de Apango, si alguien conoce a sus familiares favor de avisarles.
De manera preliminar, se presume que pudo tratarse de un infarto.
Al lugar llegaron paramédicos quienes brindaron los primeros auxilios al masculinos , sin embargo carecia de signos vitales.
La zona se encuentra acordonada por elementos policiales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.