Raymix platica de “Si tú te vas”, su nuevo sencillo

Fusionó su talento con Yulios Kumbia y con La Clase Loka

Por Mino D’Blanc

Raymix está “rompiendo” las redes, las plataformas. El panorama de la electrocumbia lo ha renovado con el estreno de “Si tú te vas”, su nuevo sencillo en el que cuenta con la colaboración de La Clase Loka y Yulios Kumbia.

La canción de desamor profundo de la fascinante serie de experimentación sonora del propio artista, quien en esta ocasión utilizó un objeto cotidiano, un bote de café para sazonar las primeras notas rítmicas del track.

Cabe recordar que anteriormente lanzó “Soy Migajero”, tema que nació de las migajas de un pan tostado.

A esta base orgánica se sumaron las texturas melancólicas de las guitarras de Yulios y el característico sonido del órgano de La Clase Loka, logrando una pieza sonde los cuatro talentos volcaron sus propias experiencias de ruptura para retratar el dolor universal de ver partir a la persona amada.

La narrativa de “Si tú te vas” se potencia con un video musical oficial que explora la ironía del destino y las promesas rotas. La historia sitúa al espectador en una iglesia en donde una pareja se jura amor ante Dios, solo para que exactamente un año después el mismo recinto sea testigo de cómo la mujer matrimonio con otra persona.

Con una letra que sentencia a promesas de amor que solo fueron mentiras, el sencillo es un tema de resiliencia y desamor, fusionando el sentimiento más puro del regional con la energía bailable de la electrocumbia, ideal para conectar con las audiencias que buscan tanto el baile como la catarsis emocional en las principales listas de reproducción del género.

Platicamos con Raymix gracias a las finas atenciones del licenciado José Luis Toledo Madrigal, de Universal Music Group.

MD’B: Eres un rompe redes, rompe plataformas con tu música en un mundo tan difícil como el que vivimos en donde ahora ya hay trillones de artistas y más con la inteligencia artificial que hace que ya cualquiera se sienta cantante o compositor. ¿Qué representa para ti este suceso y cuál es tu compromiso social por lo mismo?

RAYMIX: Yo honestamente no me siento con ningún compromiso social. Lo único que hago es ser quien soy y hacer lo que me gusta realmente. O sea, desde el día que inicié en esta carrera mi objetivo siempre ha sido hacer algo en lo que yo creo y afortunadamente ha habido personas que se han identificado, que han creído también como yo y es lo que hacemos todos los días hacer música, hacer canciones, disfrutar el proceso y ya.

MD’B: ¿Tus canciones, tu música, son experiencias personales, son sueños, te llega una palabra y compones la canción o cómo surgen?

RAYMIX: A veces por ideas mías, vivencias personales, de familiares, de amigos, películas, hasta sueños también. Entonces uno nunca sabe de dónde va a venir la próxima.

MD’B: ¿Cómo te diste cuenta que tenías este talento para componer y para cantar?

RAYMIX: Fue a los 12 años cuando le hice una canción a mi mamá por el Día de las Madres. Después empecé a hacer más y ya más grande compuse música electrónica, hice arreglos de cumbia y luego se vino “Oye mujer” y ya después decidí dedicarme a la música cuando hice “Primer beso” y “¿Dónde estarás?”, también les gustaron, entonces así me seguí por esa línea.

MD’B: ¿Cuál es el sello que te diferencia como artista de todos los demás artistas de tu género y por qué?

RAYMIX: Pues yo creo que es mi voz y el show que presento que es muy espacial, muy movido, dinámico. Yo creo que es eso.

MD’B: ¿Cómo es un show tuyo?

RAYMIX: Hacemos un set list para que la gente viva experiencias emocionales. Vamos desde la alegría, también un poco de tristeza, luego otra vez la alegría, luego euforia. Yo lo veo así que es como una montaña rusa de emociones.

MD’B: ¿Cómo se dieron las colaboraciones para tu canción “Si tú te vas”?

RAYMIX: Yulios Kumbia y la Clase Loka son mis amigos. Los invité a mi casa y empezamos a escribir justamente en el piano que tengo aquí. Empezamos ahí a moverle y salió la idea. Entonces dijimos “pues hagamos la canción” y así surgió.

MD’B: ¿Cómo los conociste?

RAYMIX: A la Clase Loka ya desde antes, yo les escribo porque como son de mi edad y también hacen electro cumbia, entonces siempre les escrito y nos hemos visto de pronto en mi casa a comer y todo eso. A Yulios fue a través de ellos, de la Clase Loca. Ellos hicieron una colaboración con Yulios, les fue muy bien con esa canción y pues dije “vamos a hablarle a Julio para juntarnos”.

MD’B: ¿Qué le aprendiste a ellos a la hora de haces esta colaboración?

RAYMIX: Siempre en una colaboración se aprende mutuamente. De Yulios aprendí el ritmo y estilo de la cumbia rebajada de la Clase Loka. Yo creo que esa capacidad que tienen es para escribir canciones tan románticas.

MD’B: ¿Qué es lo que consideras que ellos aprenden de ti?

RAYMIX: La manera a lo mejor en cómo programar un lanzamiento, dirigir un video y todo eso. Yo creo que eso fue.

MD’B: ¿En qué momento de tu vida llegó “Si tú te vas”?

RAYMIX: Bueno, sí que son distintas porque “Si tú te vas” es una cumbia rebajada, es lenta, es suave. Este tema tiene instrumentos musicales muy bonitos como guitarra, órgano y llegó justo en ese momento de evolución en el que cumplí 10 años también experimentando un poco dentro del género.

MD’B: ¿Qué tanto ha cambiado tu vida la música después de estos 10 años?

RAYMIX: Completamente.

MD’B: ¿Qué es lo que nunca cambiarías de tus canciones, de tu sonido, tuvieras los discos, las canciones, los sencillos, las colaboraciones que tuvieras?

RAYMIX: Pues yo creo que el mensaje, ¿no? De cantarle a las situaciones de la vida y sin tener la necesidad de cantar a situaciones morbosas o cosas que yo considero banales como cantarle a cosas materiales, nunca me ha parecido atractivo. Otros así lo hacen y yo pues no, no siento la necesitad. A mí me gusta cantarle al amor, a la tristeza, al desamor, a la alegría, a la depresión, o sea, cantar a esas cosas de la vida. Entonces yo creo que eso es lo que no cambiaría. Sí seguir hablando sobre esto y no ver la necesidad de recurrir a otro tipo de temas que yo no considero que sean como tan buenos para la soledad.

MD’B: Musicalmente hablando, ¿qué géneros no te gustaría abarcar nunca, hagas las fusiones que hagas?

RAYMIX: Yo creo que cualquier género musical que esté relacionado o cercano a cosas de tipo narcotráfico, violencia, excesos, de una manera como si el exceso fuera lo único importante en la vida. Este tipo de géneros yo creo que no me atraen tanto. A mí me gusta más el tropical, el electrónico, la balada, pero géneros así como que hacen alusión a cosas ilícitas y eso no me gusta.

MD’B: ¿Qué tanto influyes a la hora de realizar los videos de tus canciones? ¿Qué tanto influye tu creatividad? ¿Qué tanto eres tú o dejas que el director del video o el productor desarrollen todo esto?

RAYMIX: Justo a mí siempre me gusta escuchar las opiniones y ya a la hora del video nadamas aporto ideas y si considero que algo no va conmigo pues pido que se cambie o si considero que algo se puede incluir, pues lo manifiesto y lo incluimos.

MD’B: En relación al video de “Si tú te vas”, ¿cómo surgió y cómo fue el proceso creativo?

RAYMIX: Realmente se lo dejé al director y a todo su equipo. Ellos formularon un guion y ya al día de la grabación yo solamente contribuía con pequeños ajustes, pero realmente fueron ellos quienes lo llevaron.

MD’B: ¿Quién lo dirigió?

RAYMIX: Mi hermano Juan Pablo. Él es el director de mis videos.

MD’B: ¿Es fácil para ti trabajar con un hermano? Tomemos en cuenta que siempre han estado juntos desde niños y que obviamente como cualquier relación de hermanos, han jugado, se han peleado, etcétera.

RAYMIX: Fíjate que al inicio sí hubo un poquito de complicaciones separar la parte de la familia a lo profesional, pero ya con esos 10 años de aprendizaje estamos bastante bien sincronizados.

MD’B: Platícanos de tu próximo sencillo.

RAYMIX:

MD’B: ¿Piensas visitar Puebla próximamente?

RAYMIX: Tengo una participación con El Trono de México el próximo 27 de junio en el Auditorio GNP Seguros. Me invitaron para hacer un set de una hora musical, o sean, no solamente es una intervención rápida ya que voy a hacer una hora de música. Entonces voy a estar allá y también tengo otras fechas diferentes. Voy a estar en San Martín Texmelucan, Puebla, para la feria. También voy a estar en Guadalajara, en Querétaro, en San Luis Potosí. En la Ciudad de México estaré el 5 de junio en el Centro de Espectáculos La maraca. Sí hay bastante trabajo, lo bueno.

MD’B: ¿Por qué el público te tiente que escuchar? ¿Por qué el público poblano tiene que ir al Auditorio GNP el 27 de junio a escucharte?

RAYMIX: Porque la vedad es que el show que llevamos es muy bueno, es muy completo. Tenemos un gran equipo de bailarines, de efectos especiales, DJ’s, lo que lo hace ser una experiencia. Entonces la gente siempre termina muy satisfecha de lo que le ofrecemos. Yo soy un personaje, me convierto, me vuelvo todo ese personaje y los llevo por un camino de emociones, entonces yo creo que es definitivamente algo que sí hay que vivir en la vida. El show de Raymix créanme que sí vale la pena.

MD’B: ¿Cuántos músicos tienes y cuántos bailarines?

RAYMIX: Como mi género es electrónico, es electrocumbia, la música está secuenciada. El músico soy yo con voz, tengo un instrumento que se llama guitar, que es un teclado en forma de guitarra. También tengo los DJs que aunque no tocan un instrumento musical, sí son ejecutantes en vivo, entonces realmente pues el género forma parte de lo que es lo electrónico.

-Raymix y sus logros:

Su video de “Oye mujer” cuenta con más de 1,000 millones de visualizaciones en los 10 años que el artista tiene de carrera. Además tiene certificaciones en México de 2 Platinos + Oro por el álbum “Oye Mujer”, 2 Diamantes y 2 Platinos por dicho sencillo. En Estados Unidos tiene 8 Platinos por el álbum “Oye Mujer” y 5 Diamantes + 3 Platinos por “Oye Mujer”.

Cabe mencionar que antes de dedicarse a la música, Raymix estudió ingeniería y realizó una estancia en la NASA, donde se inspiró para crear su sonido característico de la electrocumbia. Cuenta actualmente con más de dos mil millones de escuchas en todas las plataformas. La canción de “Oye Mujer” en sus 6 versiones tiene solo en Spotify más de 369 millones de streams; ha sido reconocido a nivel internacional por Billboard iHeart Radio Music, Premios Lamas, entre otros. Su carrera está compuesta de diversos éxitos además de “Oye Mujer”, como “Tú y yo” con Paulina Rubio, “¿Dónde estarás?”, “Primer beso”, entre otros.