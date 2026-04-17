Lanzan una nueva versión del icónico “El Rey” en donde fue fusionado el talento de Don Vicente y Alejandro Fernández en un dueto emotivo y conmovedor

Por Mino D’Blanc

Fue lanzada una nueva fusión de talento entre Don Vicente y su hijo Alejandro Fernández a través de una nueva versión histórica de la emblemática canción “El Rey”, que hay que recordar que es autoría de José Alfredo Jiménez y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

En esta nueva versión en estilo banda que le da nuevos bríos a tan icónica canción que Don Vicente Fernández convirtió en uno de los himnos más importantes de nuestra música vernácula a nivel mundial e historia, él junto con su hijo protagonizan un emotivo reencuentro musical que los une en un dueto completamente conmovedor e inesperado.

El sencillo fue producido por el talentoso y reconocido Eden Muñoz. La ingeniería de grabación corrió a cargo del multi premiado y famoso Áureo Baqueiro. Cabe mencionar que la reinterpretación conecta con nuevas generaciones sin perder la esencia que la hizo eterna.

El lanzamiento de “El Rey” forma parte del disco “Tributo al Rey con Banda. Grandes Duetos” que pronto saldrá a la luz y en el que grandes artistas realizan duetos póstumos con el eterno Charro de Huentitán. Para hacerlo fueron usados los masters originales de su voz y realizaron grabaciones completamente nuevas y orgánicas con cada uno de los intérpretes que participó en el álbum que contó con un riguroso trabajo de producción y la autorización en su totalidad de la familia Fernández, garantizando un resultado auténtico y respetuoso con su legado.

La participación de Alejandro Fernández grabando sobre la voz original de su padre aporta una dimensión profundamente emotiva al proyecto. En su cuenta de Instagram el cantante publicó: “Visitar el estudio para crear esta nueva versión de “El Rey” fue muy significativo para mí, y algo que disfruté muchísimo”.

El lanzamiento viene acompañado de un lyric video que presenta imágenes entrañables de ambos artistas, reforzando el carácter nostálgico y celebratorio del sencillo.