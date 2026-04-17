Libro de regalo durante tu vista al Cossío

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Libros en el museo para celebrar el Día Internacional del Libro.

La Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado invita al público en general a celebrar el Día Internacional del Libro visitando el Museo Francisco Cossío durante el mes de abril, así como recorrer sus instalaciones y ser parte de la celebración dedicada a la lectura.

Como parte de esta conmemoración, todas las personas que visiten el museo en el mes de abril recibirán un libro de obsequio, como una forma de fomentar el hábito lector y fortalecer el vínculo entre la comunidad y el patrimonio bibliográfico.

Se podrán visitar las instalaciones de este museo en un horario de martes a sábado de 11:00 a 18:00 horas, y los domingos de 10:00 a 14:00 horas. Además, los miércoles la entrada es libre para todo el público.

Se invita a todas y todos a aprovechar esta oportunidad para recorrer los espacios de este recinto cultural y llevarse a casa una nueva historia.