Puebla impulsa el talento joven con el Torneo Mexicano de Robótica 2026

Desde Puebla

SAN JOSÉ CHIAPA, Pue.– Con el fin de fortalecer el desarrollo económico mediante el impulso a las juventudes, se llevó a cabo la inauguración del Torneo Mexicano de Robótica (TMR) 2026 en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad (CTS), lo que posiciona a Puebla como referente nacional en innovación, ciencia y desarrollo tecnológico.

En línea con las directrices de fomento a las y los jóvenes del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y del gobernador Alejandro Armenta Mier, bajo el principio de “Por Amor a Puebla”, el Gobierno del Estado fortalece la riqueza comunitaria como base del futuro tecnológico de la entidad.

La ceremonia contó con la participación de autoridades del ámbito académico, científico y gubernamental, entre las que destacan la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Miryam Aquino Mena; el rector de la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla (UTBIS), Alejandro Pedroza Meléndez; el presidente de la Federación Mexicana de Robótica, José Martínez Carranza; el director general de la CTS, José Antonio Silva Hernández; así como representantes del Instituto Politécnico Nacional, CIITA Puebla y Convenciones y Parques.

El torneo se desarrolla del 16 al 18 de abril, con la participación de estudiantes, docentes e investigadores en competencias de alto nivel, ponencias magistrales y actividades tecnológicas en distintas sedes del estado.