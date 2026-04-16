Registro obligatorio de celulares en México; advierten suspensión de líneas por incumplimiento

EL VALLE

Ciudad de México.- El registro obligatorio de líneas de telefonía móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP) ya está en marcha en México, como parte de una estrategia impulsada por el gobierno federal para reforzar la seguridad y combatir delitos como la extorsión telefónica.

Desde el pasado 9 de enero de 2026, las autoridades establecieron la obligación de que todos los usuarios vinculen su número celular a una identidad oficial, bajo lineamientos emitidos por instancias regulatorias del sector telecomunicaciones.

Esta medida aplica para todos los usuarios de telefonía móvil, tanto en planes de prepago como de pospago, sin importar la compañía. Para completar el registro, los usuarios deben proporcionar su CURP, una identificación oficial vigente y su número telefónico.

De acuerdo con la disposición oficial, el plazo para cumplir con este requisito vence el próximo 30 de junio de 2026. Las autoridades han advertido que, en caso de no realizar el registro dentro de este periodo, las líneas telefónicas serán suspendidas.

Esto implica que los usuarios no podrán realizar llamadas, enviar mensajes ni acceder a servicios de datos móviles, aunque se mantendrá la posibilidad de comunicarse a números de emergencia. En casos de incumplimiento prolongado, la línea podría incluso ser cancelada de forma definitiva.

El objetivo central de esta medida es eliminar el anonimato en el uso de líneas móviles, facilitar la identificación de usuarios y reducir la incidencia de delitos cometidos a través de telefonía celular.

No obstante, la disposición también ha generado debate entre especialistas y organizaciones civiles, quienes han señalado posibles riesgos en materia de protección de datos personales y privacidad, Mientras tanto, autoridades exhortan a la población a cumplir con el registro dentro del plazo establecido para evitar afectaciones en el servicio.