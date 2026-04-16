Retienen por más de cuatro horas y “rapan” a 11 alumnos de la Escuela Secundaria Niños Héroes de Chapultepec sin autorización de los tutores

Abelardo Domínguez

La mañana de este jueves, once alumnos de los diferentes grados de la Escuela Secundaria Niños Héroes de Chapultepec, fueron retenidos en un salón sin el contacto ni comunicación con sus familiares, esto debido a que presuntamente, “no contaban con el corte correspondiente de cabello”.

Los alumnos, pidieron llamar a sus tutores y padres de familia, situación que fue NEGADA por el director de la institución Eladio Cabrales Sánchez.

Desde la hora de la entrada y hasta la hora de la salida, los alumnos fueron retenidos hasta que los directivos, sin previa autorización, “raparon” con la ayuda de un peluquero a los alumnos, a pesar de llevar el cabello corto.

Ante esta situación, los padres de familia han indicado que llevarán el caso a las instancias correspondientes, al vulnerar los derechos de los alumnos menores de 15 años.

NO ES LA ÚNICA SITUACIÓN

En las últimas semanas, diversas denuncias contra los maestros han derivado en el acoso y maltrato físico y psicológico a diversos alumnos de la institución además de malos manejos en cuento a diferentes programas económicos que se brindan a los estudiantes.

Los padres de familia, piden la intervención de la SEP para verificar las acciones que realizan los directivos así como los maestros contra los alumnos de la secundaria.