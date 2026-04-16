Semana de ritmo, improvisación y energía en vivo

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Jazzatlán Angelópolis continúa consolidándose como un referente de la música en vivo en la ciudad, ofreciendo una programación diversa que celebra la riqueza de los géneros contemporáneos y clásicos en un ambiente íntimo y vibrante.

La cartelera de esta semana reúne propuestas para todos los gustos, iniciando con una noche dedicada a los ritmos latinos. El jueves, “Jueves de Salsa by Exploración Latina” encenderá la pista a partir de las 21:30 horas, con un cover de 100 pesos, invitando al público a disfrutar de una velada llena de sabor y energía.

El viernes, el escenario recibe a Jerry Montana con “Funky Party”, una propuesta cargada de groove y funk que promete una experiencia dinámica y festiva. La presentación dará inicio a las 21:30 horas con entrada libre.

Para el sábado, Jazzatlán se viste de blues con la participación de José Ramírez (USA), quien ofrecerá un espectáculo de alto nivel interpretativo a partir de las 21:30 horas. El acceso tendrá un costo de 150 pesos.

Finalmente, el domingo, el espacio se transforma en una pista de baile con “Sunday Swing” junto a Chicken Bone. La jornada comenzará con una clase impartida por la academia Swing O’Clock a las 17:30 horas, seguida de baile social y música en vivo a partir de las 19:00 horas. La entrada será libre, invitando a todos los asistentes a cerrar la semana en un ambiente lleno de ritmo y convivencia.

Con esta programación, Jazzatlán Angelópolis reafirma su compromiso con la promoción cultural y la difusión de la música en vivo, ofreciendo experiencias únicas para el público poblano.