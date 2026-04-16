Comenzó la conformación del Óvalo de Nascar México Series en el Aeropuerto de Tulum

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Se comenzó con la conformación del óvalo de NASCAR México Series que disputará la tercera fecha de la temporada 2026 en Tulum, Quintana Roo, donde también tendrá lugar el Tulum Air Show, el próximo 25 y 26 de abril.

“Ya se coló la última dovela a principios de la semana en un campamento que está a 2 kilómetros en donde se está construyendo el óvalo y desde allí con un grúa especial se suben a plataformas que albergan por el peso y medidas 4 de esas dovelas. Desde allí a la zona de la pista donde son colocadas en un montacargas que las lleva al sitio que ocuparan en el área perimetral del óvalo”, expresó Mario Ruisánchez.

Cada una de esas dovelas en sus extremos llevan unas orejas de amarres en donde se colocarán tubos con especificación de cédula 40, los cuales se levantarán dos metros arriba de la parte superior de las dovelas donde se colocará malla ciclónica y para reforzar cables de acero cada cuarenta centímetros.

“Por el momento contamos con una plantilla de 25 personas en la conformación del óvalo la mayoría de la zona, lo que habla del aporte que le dejará NASCAR México Series al estado por mano de obra de gente local”, aclaró Ruisánchez.

A la cantidad antes mencionada este fin semana se sumarán otras 20 y así tener todo listo para el miércoles previo a la carrera.

El Director de NASCAR México Series, Jimmy Morales, dijo: “La carrera Tulum 100 es algo que viene a innovar lo que se realiza en el automovilismo. No solamente competirán los mejores pilotos mexicanos, sino también tenemos algunas confirmaciones de competidores del extranjero y comparó a la carrera del 25 y 26 de abril con un circo romano donde las cuadrigas deleitaban a la multitud con roces y choques, nada más ahora mucho más moderno con autos de más de 400 caballos de fuerza”.

Por otra parte El Tulum Air Show 2026 se celebrará del 23 al 26 de abril en la Base Aérea Militar No. 20 (Aeropuerto Internacional de Tulum), Quintana Roo, presentando espectáculos aéreos gratuitos, acrobacias de la Fuerza Aérea Mexicana (“Águilas Aztecas”) y paracaidismo. El evento principal será el 25 y 26 de abril, incluyendo exhibiciones familiares, exposiciones aeronáuticas y actividades sociales.

Detalles del Evento (23-26 de abril de 2026):

Espectáculo Aéreo Principal: 25 y 26 de abril en el Aeropuerto Internacional de Tulum, con acceso gratuito.

Actividades Destacadas: Acrobacias, paracaidistas “Guerreros Águila”, y exposición de aeronaves.

Eventos Adicionales: El evento forma parte de un fin de semana que incluye la NASCAR México Series (con costo).

Registro: Aunque el acceso es gratuito, se recomienda realizar un registro previo para las áreas designadas.

Congreso: Del 23 al 24 de abril, se celebrará un Congreso Internacional de Seguridad Aérea y el lanzamiento de FAMEX 2027.

El evento busca posicionar al nuevo aeropuerto de Tulum como un hub de turismo y aviación en el Caribe mexicano.