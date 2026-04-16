Adrenalina y talento marcan el arranque del Campeonato GS Motos 2026

Staff/RG

La primera fecha del Campeonato GS Motos 2026 arrancó con gran intensidad en el Autódromo de Amozoc, Puebla, donde pilotos nacionales e internacionales protagonizaron un fin de semana lleno de velocidad, competencia y emoción.

La jornada inaugural, disputada los días 11 y 12 de abril, definió a los primeros protagonistas del campeonato, demostrando en cada curva y recta el gran nivel de los pilotos de GS Motos. marcando una nueva historia en el motociclismo deportivo

Competencia al límite desde la primera carrera

El sábado, durante la Carrera 1, la categoría 250cc ofreció uno de los duelos más cerrados del fin de semana. Iker Velasco se llevó la victoria tras un espectacular cierre frente a Juan Carlos Vargas, con una diferencia de apenas dos décimas de segundo. Alejandro Flores completó el podio.

En la categoría 352cc, Maximiliano Vargas y Diego Estrada protagonizaron otro emocionante enfrentamiento que se definió por tan solo 0.010 segundos de diferencia, con Vargas en la primera posición, seguido de Estrada y Héctor Trejo en el tercer puesto.

Por su parte, el Italika Women’s International FIMLA destacó por su alto nivel competitivo y diversidad internacional, con pilotos de 10 países. La mexicana Lupita Nava se impuso en su debut en esta categoría, superando a la española Aroa Fernández y a la brasileña Gabrielly Lewis, quien terminó la carrera en tercer lugar.

Un domingo con grandes emociones

La Carrera 2 reafirmó el alto nivel del campeonato. En los 250cc, Juan Carlos Vargas logró revertir el resultado del día anterior, llevándose la victoria ante Iker Velasco, mientras que Eder Cornejo completó el podio en el tercer lugar.

En la categoría de 352cc, Maximiliano Vargas consolidó su dominio con un nuevo triunfo, seguido nuevamente por Diego Estrada, y el tercer lugar se lo llevó en esta ocasión Iam Garibaldi.

El cierre del fin de semana estuvo a cargo del Italika Women´s International FIMLA, donde Krystal Silfa, representante de República Dominicana, logró una destacada remontada para quedarse con la victoria. Aroa Fernández obtuvo el segundo lugar y Lupita Nava finalizó tercera.

“Estoy muy contenta con el resultado. Me preparé físicamente para este campeonato y durante la carrera recordé los consejos de mi papá; este triunfo es muy especial. Mis compañeras tienen un gran nivel, pero seguiremos trabajando para lograr más victorias”, expresó Krystal Silfa tras la competencia.

Un campeonato que promete una gran temporada

El alto nivel competitivo y la pasión demostrada por los pilotos, en esta primera fecha, demuestran el compromiso de GS Motos con el desarrollo del motociclismo profesional y la formación de nuevos talentos.

Conoce las futuras sedes y fechas del Campeonato GS Motos 2026:

23-24 de mayo – Querétaro

25-26 de julio – San Luis Potosí

10-11 de octubre – Amozoc, Puebla

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Plataforma de motociclismo deportivo de ITALIKA, empresa líder del mercado de motocicletas en México, Guatemala y Honduras. Con más de 7 años de trayectoria, Italika Racing es el proyecto deportivo más importante de Latinoamérica en su género. Creamos competencias monomarca regionales, nacionales e internacionales enfocadas a desarrollar las habilidades de los pilotos con costos accesibles. Y ofrecemos formación deportiva en nuestros Centros ITALIKA de Alto Rendimiento ubicados a lo largo de la República Mexicana. Nuestra misión es descubrir y formar talentos en México y Latinoamérica para que en el futuro representen a su país en competencias de carácter mundial. www.italikaracing.com