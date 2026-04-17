Violencia no cesa en Tecamachalco: Ataque deja muerto y un lesionado

Desde Puebla
La inseguridad en Tecamachalco crece cada dia más, entre robos, asaltos y ejecuciones, sin embargo; en sus reuniones de seguridad, el presidente municipal, Mateo Hernández, dice que no pasa nada.
Ataque dejó una persona sin vida y otra lesionada, lo que generó una inmediata movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.
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