En Atlixco, detienen a tres por lesiones dolosas

Desde Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco informó la detención de tres personas, entre ellas un menor de edad, por su probable participación en hechos de delito de lesiones dolosas.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia en la colonia Francisco I. Madero, donde una persona solicitó auxilio tras referir haber sido agredida físicamente.

En atención inmediata, los elementos policiales aseguraron a tres individuos señalados directamente por la parte afectada.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien fue trasladado a un nosocomio para su atención médica.

Las personas aseguradas fueron informadas de sus derechos y puestas a disposición de la autoridad competente, conforme a los protocolos legales aplicables, a fin de determinar su situación jurídica.