Trump “agradece” apertura de Ormuz, pero asegura que bloqueo de EU sigue hasta que haya acuerdo con Irán

LA JORNADA

⁠El presidente de ⁠Estados Unidos, ⁠Donald Trump, afirmó el viernes que el bloqueo naval contra Irán “seguirá en pleno vigor” hasta que se alcance un acuerdo con Teherán. Sin embargo, previamente, celebró el anuncio de Irán de que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto a la navegación durante la vigencia del alto el fuego.

“¡GRACIAS!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, y añadió:

“El estrecho ⁠de ​Ormuz está completamente ⁠abierto y listo para los negocios y el paso ‌completo, ‌pero el bloqueo naval seguirá en pleno vigor y ​efecto, ya que afecta ​solo a ​Irán, solo, hasta ‌el momento en que nuestra transacción con Irán esté completa al 100%”.

Sus comentarios se produjeron después de ‌que Irán anunció que el estrecho de ⁠Ormuz está abierto a todos los buques ⁠tras el alto el fuego entre Israel y el Líbano.