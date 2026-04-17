Diablos Rojos inician con triunfo ante Piratas su camino hacia el tricampeonato

LA JORNADA

Los Diablos Rojos del México iniciaron la búsqueda del tricampeonato con un valioso triunfo por 4-2 ante los Piratas de Campeche, este jueves en el duelo inaugural de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), disputado en el estadio Alfredo Harp Helú.

La novena escarlata, dirigida por el mánager Lorenzo Bundy, se adelantó en el marcador desde la primera entrada, cuando José Marmolejos impulsó la carrera de Robinson Canó con un sencillo, mientras Carlos Pérez y Franklin Barreto, con extrabases consecutivos, aumentaron la cuenta (2-0) en el quinto episodio.

No obstante, los visitantes respondieron y recortaron distancias (2-1) con una carrera producida por Félix Pérez, en el sexto capítulo. Posteriormente, en el séptimo inning, Andrew Stevenson conectó un doble que igualó la pizarra (2-2).

Los vigentes bicampeones no se dieron por vencidos ante su rival y recuperaron la ventaja (3-2) en la parte baja de la séptima entrada gracias a un doble productor conectado por Carlos Sepúlveda. En el octavo inning, Maikel Franco volvió a producir con otro doble que puso el 4-2 definitivo, con lo que los capitalinos se llevaron su primer triunfo en la presente temporada, la número 101 en la historia de la LMB.

El segundo juego de la serie se llevará a cabo este viernes a las 19 horas en el estadio Alfredo Harp Helú.

Hasta ahora, sólo un equipo de la LMB ha sido tricampeón: los Sultanes de Monterrey, que lograron la hazaña al ganar los campeonatos de 1947, 1948 y 1949.