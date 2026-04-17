¿Cuándo es el Draft de la NFL 2026? Orden y jugadores a seguir

AS MÉXICO

Una vez más el entorno de la NFL se paralizará cuando se celebre el Draft de la 2026 en Pittsburgh, Pensilvania, ciudad que por primera vez en su historia recibirá el evento. La primera ronda se llevará a cabo el 23 de abril, las rondas 2 y 3 el 24 de abril, y las rondas 4 a 7 cerrarán para el 25 de abril.

¿Qué equipo tiene la primera selección del Draft?

Este año la primera selección ha quedado en poder de Las Vegas Raiders, luego de haberse quedado con el peor récord en la temporada pasada, 3-14; el primer pick está llamado a ser el ganador del Trofeo Heisman y campeón con los Indiana Hoosiers, Fernando Mendoza.

Este es el orden para la primera ronda del Draft 2026 de la NFL

Las Vegas Raiders New York Jets Arizona Cardinals Tennessee Titans New York Giants Cleveland Browns Washington Commanders New Orleans Saints Kansas City Chiefs Cincinnati Bengals Miami Dolphins Dallas Cowboys Los Angeles Rams vía Atlanta Falcons Baltimore Ravens Tampa Bay Buccaneers New York Jets vía Indianapolis Colts Detroit Lions Minnesota Vikings Carolina Panthers Dallas Cowboys vía Green Bay Packers Pittsburgh Steelers Los Angeles Chargers Philadelphia Eagles Cleveland Browns vía Jacksonville Jaguars Chicago Bears Buffalo Bills San Francisco 49ers Houston Texans Kansas City Chiefs vía Los Angeles Rams Miami Dolphins vía Denver Broncos New England Patriots Seattle Seahawks

Los 32 equipos buscarán a los jóvenes prospectos del football americano colegial de las diferentes universidades en los Estados Unidos.

En este Draft se otorgaron 33 selecciones compensatorias a 15 equipos. Según las reglas para las selecciones compensatorias, un equipo que pierde más agentes libres compensatorios o mejores jugadores de los que adquiere el año anterior es elegible para recibir selecciones compensatorias.

Las selecciones compensatorias se ubicarán entre la tercera y la séptima ronda en función del valor de los agentes libres compensatorios perdidos.

Jugadores que participarán en el draft de la NFL de 2026

Dieciséis prospectos han confirmado su asistencia al Draft de este año. Hay que señalar que tres universidades, Ohio State (cinco jugadores), Alabama (dos) y Miami (dos), contarán con varios jugadores presentes.

La Conferencia Big Ten lidera la lista de conferencias con seis prospectos confirmados, seguida por la Southeastern Conference con cinco, la Atlantic Coast Conference con dos, la Big 12 con dos y la Independent con uno.

Modificación del tiempo para selecciones en el draft

El tiempo entre selecciones de primera ronda se ha reducido de 10 a 8 minutos, hay que mencionar que este es el primer ajuste de tiempo desde 2008, cuando se redujo de 15 a 10 minutos. El tiempo para las rondas 2 a 7 permanece sin cambios con respecto al año pasado.