NBA enviará a Nuggets y Pacers a Ciudad de México para un partido la próxima temporada

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La NBA enviará a Denver y a Indiana a Ciudad de México para disputar un partido de temporada regular el 7 de noviembre, informó la liga el jueves.

Será el 35to encuentro de la NBA en México, todos desde 1992, y el 16to de temporada regular en este país. Fuera de Estados Unidos y Canadá, ningún país ha sido sede de más partidos de la NBA que México.

“Ser anfitriones del 35to partido en el país refleja la profundidad de la relación de la NBA con México y el papel que desempeña este evento para acercar el deporte global a los aficionados a nivel local, en toda América Latina y en todo el mundo”, enfatizó Raúl Zárraga, vicepresidente sénior de NBA Latinoamérica.

Denver ha jugado en México una vez antes; fue un partido de pretemporada contra Golden State en la ciudad norteña de Monterrey en 2006. Los Pacers viajarán a México por primera vez y están listos para convertirse en la 23ra franquicia de la NBA en disputar un partido en este país.

El duelo se jugará durante la semana de las celebraciones del Día de Muertos en México.

La NBA también disputará partidos de temporada regular en París y en Manchester, Inglaterra, la próxima temporada.