Se consolida Jalisco como referente del deporte de acción con dos eventos premium

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El Downhill Puerto Vallarta y la Tapalpa Airlines World Cup proyectarán la adrenalina de la costa y la montaña ante más de 30 mil espectadores.

Los eventos reunirán a la élite mundial del ciclismo de descenso y el slackline, y proyectará a los Pueblos Mágicos y costas de Jalisco ante millones de espectadores.

Con el objetivo de consolidar a Jalisco como referente internacional y fortalecer su posicionamiento en el turismo de aventura, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, anunció la realización de dos de las exhibiciones de habilidad atlética más emocionantes de la actualidad: el Puerto Vallarta Downhill & Freestyle y la Tapalpa Airlines World Cup 2026.

Bajo una narrativa que une la adrenalina del océano con la mística de la montaña, la entidad reafirma su liderazgo en la organización de eventos de gran impacto, y hace de mayo el mes de mayor proyección para el turismo deportivo en México.

La travesía comenzará el 1 y 2 de mayo en el centro histórico y el malecón de Puerto Vallarta. El puerto se transformará en un circuito urbano de alta complejidad técnica donde 40 ciclistas profesionales de 12 países pondrán a prueba sus reflejos en rutas que integran callejones estrechos y saltos que desafían la gravedad.

“Recibiremos a los mejores exponentes de 12 nacionalidades de las categorías de Downhill y Freestyle. La ruta comenzará en las antenas y descenderá por los callejones hasta llegar al malecón. Son eventos gratuitos y se podrán apreciar desde las calles y en las terrazas de las casas, uniendo a la comunidad y al turismo”, señaló Ernesto Rivas Butcher director de Sabino Producciones.

Entre las figuras confirmadas destacan leyendas del freeride como el checo Tomáš Slavík, el estadounidense Nicholi Rogatkin y el máximo referente nacional, Johny Salido. Se estima una asistencia de 20 mil espectadores para presenciar esta competencia que combina velocidad y acrobacias con una amplia cobertura mediática global.

“Es un privilegio participar en este evento, en una pista creada especialmente para que bajes a toda velocidad por una de las ciudades más hermosas de nuestro país. Tengo la fortuna de tener más de 15 años corriendo y puedo decir que Puerto Vallarta es un destino único en el mundo”, compartió el corredor Ricardo Peredo, referencia nacional en la modalidad.

La emoción se trasladará al Pueblo Mágico de Tapalpa el 16 de mayo con la Tapalpa Airlines World Cup 2026. Esta exhibición, que forma parte del campeonato mundial de la especialidad, reunirá a los 20 mejores exponentes internacionales de slackline, contando con el mejor representante nacional de la modalidad, Adaír Sánchez.

Los participantes ejecutarán maniobras de alta precisión sobre cintas sintéticas suspendidas entre estructuras que dan un contraste único entre la arquitectura colonial de Tapalpa y la modernidad del deporte extremo. Al ser una disciplina sin precedentes de esta magnitud en el país, se proyecta una alta afluencia de visitantes con acceso gratuito.

Para garantizar la tranquilidad de atletas y visitantes, el estado asume el Plan Kukulkán, un modelo de seguridad integral que incluye más de 99 mil efectivos, monitoreo con 33 drones de largo alcance y el uso de 3 mil 240 cámaras con inteligencia artificial y reconocimiento facial en puntos clave del recorrido.

Ambos eventos son producidos por Sabino Producciones y aseguran una derrama económica importante que beneficiará directamente al comercio local, uniendo la energía de las costas con la hospitalidad de las montañas jaliscienses.

“Estas competencias deportivas de alto rendimiento son además una herramienta estratégica para romper con la oferta tradicional de un destino de sol y playa, o un pueblo mágico. También buscamos atraer un perfil de visitante más dinámico y sofisticado, que ayude a consolidar a Jalisco como un referente del turismo de aventura que impacta directamente en el desarrollo económico local”, expresó Michelle Fridman, Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, sobre los eventos que forman parte del posicionamiento del estado como sede de grandes eventos de cara al Mundial de la FIFA 2026.

Puerto Vallarta Downhill y Tapalpa Airlines World Cup se alinean con la proyección de 2026 como el “Año del Turismo Deportivo en México”. De acuerdo con estimaciones del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (Cometud), actividades como estas abonarán a la derrama proyectada de 472.5 millones de pesos (mdp), consolidándose como un motor que ya representa el 10% del gasto turístico mundial.

“Jalisco es sede de grandes eventos. Este año contamos con más de 100 encuentros internacionales de corte gastronómico, cinematográfico, literario y, desde luego, deportivo. El estado es ideal para los eventos deportivos porque tenemos grandes ciudades, playas, Pueblos Mágicos, montaña, lagunas y mucho más. Por ello. Puerto Vallarta Downhill y Freestyle y Tapalpa Airlines son muy importantes, porque nos permiten una gran derrama económica, exposición mediática y proyección internacional, al tiempo que incentivamos el deporte y el turismo”, declaró Michelle Fridman.

Un pilar de esta visión, destacada por la titular de Sectur Federal, Josefina Rodríguez Zamora, será el Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU en septiembre de 2026, el cual se celebrará por primera vez fuera de Europa en México para analizar cómo el deporte consolida destinos, especialmente los Pueblos Mágicos.