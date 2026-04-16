Taxco resplandece con la XI edición del Festival Internacional de Cine de Taxco

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Taxco volverá a convertirse en escenario y punto de encuentro del cine con la realización de la XI edición del Festival Internacional de Cine de Taxco (TAFF), encuentro que se realizará del 24 de abril al 2 de mayo de 2026, consolidando a esta ciudad platera como un referente del cine en México.

En una edición que dialoga entre la memoria cinematográfica y los nuevos lenguajes tecnológicos, el Festival reafirma el papel de Taxco como una ciudad viva, profundamente ligada a la historia del cine y al mismo tiempo abierta a su transformación contemporánea.

Reconocimiento a la trayectoria: Dagoberto Gama

Como uno de los momentos más significativos de esta edición, el Festival otorgará el Aro de Plata por Trayectoria al actor Dagoberto Gama, figura fundamental del cine mexicano contemporáneo. Originario de Guerrero, Gama ha construido una carrera sólida en el cine nacional e internacional, con participaciones en películas emblemáticas como Amores Perros, El Infierno y El Violín, esta última reconocida en el Festival de Cine de Cannes. Este reconocimiento celebra no sólo su trayectoria artística, sino también su vínculo con el territorio y su contribución a la narrativa cinematográfica mexicana.

Taxco como punto de encuentro de la industria

Por primera vez, el Festival impulsa el Encuentro de Industria Cinematográfica en Taxco, un espacio diseñado para generar diálogo, vinculación y nuevas oportunidades de producción.

Este encuentro reunirá a creadores, productores y agentes culturales en un contexto único, donde la ciudad no sólo funciona como sede, sino como detonador de proyectos y colaboraciones.

Competencia de cortometrajes: nuevas miradas, nuevas narrativas

La competencia de cortometrajes se consolida como uno de los ejes del Festival, presentando una selección de obras que reflejan la diversidad y vitalidad del cine contemporáneo. Las proyecciones, realizadas en espacios como Cinema Balboa Boutique, permiten al público descubrir nuevas voces, mientras que los realizadores encuentran en Taxco un escenario ideal para exhibir y conectar con audiencias.

Presencia de Arturo Santana

La XI edición contará con la presencia del director cubano Arturo Santana, quien presentará su película 5 historias de amor y un bolerón desesperado, fortaleciendo la relación entre creadores y público en el marco del Festival. Su participación se suma a una programación que privilegia el encuentro directo entre cineastas y espectadores, así como a la proyección turística de uno de los destinos más completos de nuestro país.

Desde las primeras producciones filmadas en sus calles hasta su constante presencia como locación cinematográfica, la ciudad ha sido testigo y protagonista de múltiples momentos clave en la historia del cine mexicano.

El Festival retoma esa herencia para proyectarla hacia el presente, activando espacios emblemáticos como la Mina Prehispánica, Santa Prisca, Plaza Borda y diversos recintos culturales, transformando la ciudad en una experiencia cinematográfica integral.

Alianzas que hacen posible el Festival

La XI edición del Festival Internacional de Cine de Taxco es resultado de una amplia red de colaboración entre instituciones públicas, académicas, culturales y sector privado. Entre sus aliados estratégicos se encuentran:

Secretaría de Turismo del Gobierno de Guerrero.

H. Ayuntamiento de Taxco.

UNAM (CEPE, Facultad de Artes y Diseño, Filmoteca).

Asociación de Hoteles de Taxco.

Restauranteros Unidos por Taxco.

Oficina de Convenciones y Visitantes de Taxco.

Casa Sierra Alta y Balboa Café & Cinema.

Más que un festival

A lo largo de once años, el Festival Internacional de Cine de Taxco ha evolucionado más allá de la exhibición cinematográfica para convertirse en un espacio de formación, producción, encuentro y proyección. Hoy, se posiciona como una plataforma que no sólo celebra el cine, sino que impulsa el desarrollo cultural y turístico de Taxco, consolidándose como una ciudad donde el cine no sólo se proyecta sino se vive al caminar por sus calles.