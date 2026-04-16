La ausencia paterna en Tú y Yo, película protagonizada por Germán Bracco, estrena en el 41 FICG

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Tú y Yo, cortometraje mexicano que compite en la sección Hecho en Jalisco de la 41 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, cuenta con la actuación protagónica de Germán Bracco y la dirección del novel Néstor Orozco. La obra nos presenta una road movie que explora las cicatrices emocionales de dos hermanos ante el vacío dejado por su padre ausente.

Bracco da vida a Tomás, el hermano mayor, quien atestigua cómo el pequeño Octavio interpretado por Mateo Valles resiente el abandono, acentuado luego de que su progenitor faltará en su cumpleaños. La dinámica se transforma al recibir una llamada de su papá (con la voz de Daniel Giménez Cacho), quien promete compensarlos con una escapada a la playa. Pese a saber que se trata de una promesa frágil, Tomás accede a emprender el viaje por el bienestar de su hermano.

“El cortometraje representa una exploración del amor en sus distintas formas; de cómo tiene el poder de movilizarnos, pero también de cómo nos hiere cuando falta. Ante ese vacío, la historia muestra cómo pueden nacer nuevos vínculos capaces de sostener la ausencia de un ser querido. A partir de esta premisa, seguimos el trayecto de Tomás y Octavio hacia un reencuentro que parece siempre esquivo por el padre”, comenta el director acerca de sus motivaciones para filmar esta película.

Sobre su papel, Bracco señaló: “Para mi personaje, este viaje representa el primer paso hacia la adultez. Tú y Yo nos muestra a un joven vulnerable que intenta sostener un orden basado en una fragilidad insostenible. La película juega con la memoria para enseñarnos que aquello que se rompió no siempre se puede recuperar; entonces solo queda rendirse. Perder como un acto de crecimiento, como vaciar el equipaje para transformarse en quien la vida nos exige ser”.

La cinta es producida por Alex Briseño, reconocido por proyectos como Maripepa, Prita Noire (cortometrajes ganadores al premio Ariel) Somos Mari Pepa, La Hora de la Siesta, Un mundo raro: las canciones de José Alfredo Jimenez y cuenta con la co-producción de Amaury Vergara, productor cinematográfico y presidente de Las Chivas. En la producción también participan Islandia, Cobrafilms, Rojo Cyan, Galápago, la Universidad de Guadalajara a través del Departamento de Imagen y Sonido (DIS). Un proyecto realizado con el apoyo de FOCINE para la producción y post producción.

Tú y Yo podrá verse en el marco del 41 FICG dentro de la competencia Hecho en Jalisco en las siguientes fechas: