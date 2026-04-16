La memoria heredada y las secuelas de la dictadura chilena se visibilizan en “Aquí se escucha el silencio”: Premiere Latinoamericana en FICG 41

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El documental de la cineasta Gabriela Pena y Picho García llega a la Competencia Iberoamericana de Guadalajara tras su exitoso paso por el festival internacional CPH:DOX en Copenhague.

Cincuenta años después de que su familia huyera de Chile tras la captura y persecución de su abuelo bajo el régimen de Augusto Pinochet, la directora Gabriela Pena emprende un viaje de regreso a sus raíces. En “Aquí se escucha el silencio”, la cineasta regresa a Valparaíso para abrir las puertas de la casa familiar que quedó suspendida en el tiempo tras el exilio.

La película nace de la necesidad de confrontar el peso de lo heredado: el exilio, la dictadura y los silencios que han atravesado a su familia por décadas. Como parte de la tercera generación, Pena explora una herida que, aunque no le pertenece cronológicamente, ha marcado de forma indeleble sus relaciones más íntimas y su propia identidad.

Filmar se convierte en un acto de acompañamiento a la fragilidad de sus abuelos y, sobre todo, en una vía para afrontar la distancia emocional con su madre. Es en este vínculo donde las consecuencias del trauma histórico se vuelven más palpables y dolorosas. Al respecto, la directora comenta: “Crecí escuchando la historia de un país del que hubo que huir, de un abuelo que sobrevivió y de un hogar que quedó atrás. Con el tiempo entendí que una parte de mi madre estaba atrapada entre esas paredes, y que esa ausencia invisible marcó la distancia entre nosotras.

El nacimiento de nuestro hijo dio a la película su sentido más claro: dentro de una historia marcada por lo que se transmite entre generaciones, fuimos testigos del comienzo de una cuarta, presente en cada imagen que compone la película”.

El papel de Picho García como codirector y pareja de la directora aporta una perspectiva fundamental: la de quien acompaña la historia desde el presente sin pertenecer a ese linaje de dolor. Su presencia sitúa la película en el aquí y ahora, transformándola también en una historia de amor compartida que abre una posibilidad de conexión y alivio ante el pasado.

Producida por Grieta Cine y coproducida por Gabriela Sandoval (Cine Matriz) y Efthymia Zymvragaki (Gris Medio), la película tendrá su estreno latinoamericano en el marco del 41º Festival Internacional de Cine en Guadalajara, consolidándose como una de las piezas más personales y necesarias de la Competencia Iberoamericana de Documental.