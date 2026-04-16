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Una película surreal sobre el nahualismo: Celestino se estrena mundialmente en el 41 FICG

Una película surreal sobre el nahualismo: Celestino estrena mundialmente en el 41 FICG

La película Celestino tendrá su estreno mundial en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. La cinta transita entre el suspenso y el surrealismo, abordando temas como la espiritualidad, el nahualismo, la identidad sexual y la figura del intruso. Bajo la dirección del artista belga Hans Bryssinck, quien reside en México desde hace una década, esta obra es el resultado de las experiencias y sensaciones que el cineasta ha vivido en nuestro país.

La película retrata un pasaje durante el año sabático qué Iván, un periodista extranjero, toma en México. Después de encontrar la cartera del escritor Celestino Pérez, el protagonista se siente cautivado y decide seguir su rastro hasta llegar a la enigmática casa del autor en Tianguistengo. Iván encontrará un lugar extraño que, a la vez, le resulta familiar, mientras intenta resolver sus dudas sobre Celestino.

“Mi larga experiencia como extranjero en México influyó profundamente en el enfoque de la película respecto a la ambigüedad. En lugar de crear un misterio que resolver, busqué dar lugar a múltiples interpretaciones y mantener la incertidumbre hasta el final. Buscaba un tono que fuera retorcido y extraño. Lo que aprendí del nahualismo es justamente que una persona al mismo tiempo puede ser otro ser, cuando el nahual está ahí metido”, declara el director.

Celestino cuenta con un equipo de producción conformado en un 80% por profesionales mexicanos y liderado por el productor belga Gert Verboven de Mountain View; con la actuación protagonista de Jonathan Capdevielle (Thick and Thin, Jerk), la primera actriz Evangelina Martínez, Martha Claudia Moreno (Distancias Cortas, 90 días para el 2 de julio), Sandra Celedón (Rosario Tijeras) y Kerygma Flores (reconocida voz de doblaje), logrando un ensamble actoral destacado. Ellas dan vida a la familia de Celestino Pérez, una familia conformada por mujeres que han formado un hogar profundamente tradicional.

La película compite en el Premio Mezcal tendrá su estreno mundial el martes 21 de abril en la Cineteca FICG, también podrá verse el miércoles 22 de abril en Cinépolis Centro Magno y el jueves 23 de abril en Cinépolis Galerías Guadalajara.