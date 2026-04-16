69% de mexicanos observa cierres de negocios; solo 6% ve aperturas: encuesta

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Además, el sondeo reveló que seis de cada 10 mexicanos mantienen reservas para emprender; inseguridad, problemas económicos o falta de clientes, las razones.

Una de cada tres empresas ha sido víctima de un delito (ENVE).

En México, el 69% de las personas ha observado recientemente el cierre de establecimientos o modificaciones en su operación, mientras que apenas 6% percibió la apertura de nuevos negocios, reveló una encuesta de Research Land, la agencia de investigación de mercados de Grupo UPAX.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen alrededor de 5.5 millones de establecimientos, de los cuales 99.8% son MiPyMEs, responsables de aproximadamente 72% del empleo nacional. Sin embargo, su permanencia es limitada. Además, el organismo ha documentado que, una de cada dos empresas no sobrevive los dos primeros años, lo que evidencia su vulnerabilidad frente a entornos adversos.

A esta fragilidad estructural se suma la percepción de riesgo. Aunque 41% de los encuestados consideró muy seguro invertir sus ahorros en un nuevo negocio, el resto manifestó distintos niveles de cautela ya que el 22% lo percibió como “algo seguro”, 24% como “poco seguro” y 13% como “nada seguro”. Es decir, seis de cada diez personas mantienen reservas al momento de emprender.

“Los resultados mostraron que existe una combinación compleja entre intención y cautela. Aunque una parte relevante de la población mantiene interés en emprender, el entorno percibido introduce frenos importantes en la toma de decisiones”, explicó Pablo Levy, Director General de Research Land.

En términos de los factores que afectan la operación de los negocios, la encuesta identificó que el principal problema es la inseguridad, señalada por el 52%, seguida por problemas económicos (16%) y la falta de clientes o consumo (14%). Solo 18% consideró que no existen obstáculos relevantes.

Esta percepción se alinea con datos oficiales. De acuerdo con la Secretaría de Economía, las MiPyMEs aportan alrededor del 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan 8 de cada 10 empleos en el país, lo que las convierte en un sector estratégico, pero altamente expuesto a factores como la inseguridad, la inflación o la desaceleración del consumo.

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), reporta que alrededor del 30% de las unidades económicas fueron víctimas de algún delito, el robo y la extorsión fueron los más frecuentes. Además, estimó que el costo total del delito para las empresas fue de poco más de 120 mil millones de pesos anuales, considerando pérdidas directas y gastos en medidas de protección.

“El cierre de negocios no solo responde a variables económicas tradicionales, sino también a condiciones del entorno inmediato. La evidencia sugiere que estos factores influyen directamente en la sostenibilidad de los comercios y en la percepción de viabilidad para nuevos emprendimientos”, agregó Pablo Levy.

A pesar de este contexto, la encuesta de Research Land también indicó que el 40% de los encuestados aseguró que definitivamente invertiría o pondría un negocio si mejoraran las condiciones, mientras que 44% dijo que podría hacerlo. En conjunto, 84% modificaría su comportamiento económico ante un entorno más favorable.

“Existe una oportunidad clara de reactivación económica desde lo local. Mejorar las condiciones del entorno podría traducirse en una respuesta relativamente rápida en términos de inversión y apertura de negocios”, señaló el Director General de Research Land.

No obstante, la percepción sobre el desempeño institucional añade presión al panorama. El 56% de los encuestados calificó negativamente el trabajo del gobierno para proteger a los comercios (40% lo consideró “malo” y 16% “muy malo”), mientras que solo 14% afirmó sentirse protegido.