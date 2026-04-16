7 de cada 10 mexicanos enfrentan sobreendeudamiento: ¿cómo evitarlo tras Semana Santa?

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Ciudad de México, abril del 2026. – La Semana Santa es un respiro merecido, pero el regreso a la rutina puede traer consigo una presión financiera inesperada. Para muchos hogares, los gastos vacacionales marcan el inicio de un ciclo de endeudamiento si no se manejan con estrategia.

El reto financiero que sigue a los periodos vacacionales es una preocupación latente. De hecho, el Perfil del Deudor 2025 presentado por Bravo, firma global de expertos en liquidación de deudas, destaca que el sobreendeudamiento por mala administración financiera es la principal problemática financiera que afecta a más del 72% de las personas.

“La deuda no es el enemigo; la falta de método sí. Los recuerdos de Semana Santa deben ser motivo de alegría, no de preocupación financiera”, explica Luis Lucido, experto en deudas en Bravo. “Es crucial ver cualquier periodo de gasto extra, como las vacaciones, como una oportunidad para aplicar una planificación consciente. Una decisión financiera inteligente hoy es la garantía de tranquilidad mañana, evitando que ese viaje soñado se convierta en una carga inesperada.”

Para asegurar que tus finanzas no se vean comprometidas por los gastos post-vacaciones, Bravo comparte 4 consideraciones clave:

Priorizar deudas con intereses elevados: Las deudas de tarjetas de crédito o préstamos personales suelen ser las más costosas debido a sus altas tasas de interés. Tras las vacaciones, es fundamental enfocar tus esfuerzos en atacar estas obligaciones primero. Destinar pagos superiores al mínimo en estas cuentas te permitirá reducir el capital de forma más rápida, mitigando el impacto de los intereses acumulados y frenando su crecimiento.

Implementar un presupuesto de austeridad temporal: Para recuperar el control financiero post-vacacional, considera adoptar un “presupuesto de austeridad” por un periodo definido (uno o dos meses). Esto implica recortar de forma consciente gastos no esenciales, como salidas a restaurantes, entretenimiento extra o compras impulsivas. Cada peso ahorrado liberará capital que podrás dirigir directamente a la reducción de tus deudas.

Monitorear y ajustar el avance de tus deudas: Dar seguimiento a tus saldos, intereses y pagos realizados es clave para no perder el control, por lo que revisar periódicamente tu progreso te permitirá identificar si estás avanzando conforme a lo planeado o si necesitas ajustar tu estrategia. Este control continuo te puede ayudar a prevenir que la deuda vuelva a crecer, y así, asegurar que tus esfuerzos realmente estén dando resultados.

Comunicación y asesoría profesional para reestructurar deudas: Si sientes que la carga es demasiado grande o que no puedes cumplir con los pagos mínimos, no dudes en contactar a tus acreedores. Muchos bancos o instituciones están abiertos a negociar planes de pago o reestructuraciones. Además, buscar la asesoría de expertos en liquidación de deudas, puede brindarte las herramientas y el acompañamiento necesario para encontrar una solución personalizada y recuperar tu tranquilidad financiera.

“Con una planificación inteligente y una gestión estratégica de tus recursos, puedes celebrar y comenzar la rutina con finanzas saludables. En Bravo, estamos comprometidos con empoderar a los mexicanos para que alcancen sus metas financieras, brindándoles las herramientas para salir del sobreendeudamiento y aprender a manejar sus finanzas personales”, añadió Luis Lucido, experto en deudas en Bravo.

Si te encuentras en una situación de deuda y quieres asesoría financiera de expertos, consulta el sitio de Bravo y agenda una llamada sin costo en el siguiente enlace. Link

Acerca de Bravo

Bravo es la solución global para liquidar deudas, líder en Latinoamérica y Europa. Brinda asesoría y conocimientos de educación financiera para que sus clientes logren reincorporarse al sistema crediticio y mejoren su relación con el dinero.

Desde 2009, Bravo ha ayudado a más de 500 mil personas en México, Colombia, España, Italia, Portugal, y más recientemente en Brasil, mediando acuerdos de pago con los acreedores y ofreciendo crédito para liquidar las deudas.