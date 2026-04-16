Con estrategia y partido de México en Toluca, EdoMéx se alista para el Mundial

EL VALLE

En el marco de la cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estado de México se posiciona como protagonista con la estrategia “Estadio de México. Destino Futbolero”, un ambicioso plan que articula desarrollo económico, infraestructura, turismo, cultura y bienestar social, teniendo como evento estelar el partido de despedida de la Selección Mexicana frente a Serbia el próximo 4 de junio en el emblemático Estadio Nemesio Diez.

Durante la presentación oficial, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que esta iniciativa trasciende lo deportivo y busca dejar un legado tangible para millones de mexiquenses. “Es una fiesta que une culturas, fortalece comunidades y proyecta al mundo la grandeza de nuestro estado”, afirmó, al enfatizar el carácter histórico del momento, donde el Estadio Nemesio Diez será sede del partido de despedida de la Selección Mexicana frente a Serbia. “Será un acontecimiento que quedará marcado en nuestra historia y que nos permitirá acompañar a nuestra selección en un momento clave”, expresó.

Bajo la marca “Estadio de México, un destino futbolero”, el gobierno estatal, en coordinación con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), impulsa un plan que trasciende los 90 minutos del juego. La iniciativa contempla la modernización de infraestructura vial, como el Periférico Norte, la carretera Toluca-Tenango y el Macro Libramiento, así como el fortalecimiento de la seguridad carretera y la rehabilitación de espacios públicos y deportivos en los 125 municipios. A la par, se impulsa una estrategia turística sin precedentes que incluye rutas emblemáticas como la del mezcal, con denominación de origen, y la Ruta de la Flor, además de la promoción de Pueblos Mágicos, zonas arqueológicas y riqueza gastronómica.

En el ámbito económico, la mandataria destacó que el contexto mundialista atraerá inversiones, turismo y generación de empleos en sectores como servicios, comercio, logística y hospitalidad. Tan solo en el primer trimestre del año, las inversiones en la entidad superaron los mil 700 millones de dólares, reflejo de la confianza empresarial en la región.

La mandataria destacó que el ambiente mundialista ya se siente en las familias mexicanas y que este tipo de eventos fortalecen la identidad colectiva. “El futbol hermana a las comunidades, une a los pueblos y crea puentes entre culturas”, afirmó, al subrayar que México se distingue por su hospitalidad y capacidad de convertir cualquier celebración en una experiencia memorable para visitantes nacionales y extranjeros.

Asimismo, Delfina Gómez dirigió un reconocimiento especial a deportistas, jóvenes y niños, a quienes calificó como la motivación principal de estas políticas públicas. Asimismo, agradeció la coordinación interinstitucional con autoridades federales, municipales y actores del sector deportivo, destacando que el logro es resultado de un esfuerzo colectivo.

Por su parte, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola Peñalosa, subrayó la relevancia global del Mundial 2026, que -dijo- será el evento deportivo más visto en la historia, con una audiencia estimada de más de seis mil millones de personas. En ese contexto, confirmó que el duelo ante Serbia en Toluca será el cierre de la preparación del equipo nacional, dirigido por Javier Aguirre. “El partido del 4 de junio será el colofón de un proceso competitivo exigente. Necesitamos rivales de alto nivel, y Serbia representa ese desafío ideal”, señaló.

Señaló que la edición 2026 combinará a una de las regiones económicas más poderosas del mundo con el deporte más popular, lo que derivará en el evento más visto en la historia. “Se estima que la inauguración será observada por más de la mitad de la población mundial”, explicó.

También, adelantó que en esta liguilla se va a jugar sin seleccionados, para que los jugadores se concentren con el director Javier Aguirre el día 6 de mayo, un mes y medio antes del mundial.