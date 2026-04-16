En caso de buscar un cargo de elección, solicitaré licencia: Pepe Chedraui

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, aseguró que será respetuoso de la ley y, en caso buscar un cargo de elección popular, solicitará licencia con anticipación.

Luego de que la presidenta del partido de Morena, Olga Romero, refirió que todos los funcionarios estatales y municipales deben renunciar o solicitar licencia con tres meses de anticipación.

“Respaldo a la presidenta del partido, se acatará lo que diga y, en lo que compete al municipio y a mi persona y lo que está bajo la ley, se hará”, apuntó.