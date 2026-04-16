Encabezan Armenta y Chedraui ceremonia por aniversario 495 de Puebla

– _”Conmemoramos con honor, con orgullo, con dignidad, con grandeza, con el sentimiento más profundo que tienen las y los poblanos en su diversidad y en su cosmovisión”: Alejandro Armenta_

– _”La historia nos enseña que somos una ciudad diversa, habitada por gente trabajadora y participativa”: Pepe Chedraui_

– _El alcalde llevó a cabo el pase de lista y parte de novedades a los mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 16 de abril de 2026.- En el marco del 495 aniversario de la fundación de la ciudad de Puebla el gobernador del estado, Alejandro Armenta y el presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezaron la ceremonia cívica conmemorativa realizada en el Zócalo de Puebla.

Asimismo, se llevó a cabo el pase de lista de 250 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como muestra de reconocimiento a su labor en favor de la tranquilidad y el bienestar de las y los poblanos.

Durante su mensaje, el gobernador del estado, Alejandro Armenta, destacó que la traza perfecta de nuestra ciudad es el ejemplo de quienes soñaron. Asimismo, expresó que hoy Los Países Bajos hacen un homenaje a Puebla en su fundación con la iluminación, con el uso de tecnología, de las joyas arquitectónicas del Centro Histórico.

“En el 495 aniversario de la fundación de Puebla, conmemoramos con honor, con orgullo, con dignidad, con grandeza, con el sentimiento más profundo que tienen las y los poblanos en su diversidad y en su cosmovisión. Felicidades, Puebla y muchas felicidades a todas y todos ustedes”, agregó.

En este sentido, el presidente municipal Pepe Chedraui, afirmó que hoy, a 495 años de la fundación de Puebla, se celebra la vocación centenaria agrícola, manufacturera e industrial, pero, además, es reconocida por la Unesco como memoria del mundo.” Volvemos a nuestra historia para comprender el presente, pero, sobre todo, para proyectar nuestro futuro”, expresó.

“Actuamos bajo la guía de los principios humanistas que impulsan nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta. Estamos convencidos de que poner al centro a quienes más lo necesitan, es la única vía para la verdadera transformación de Puebla capital”, dijo.

En este marco solemne, se rindió homenaje a figuras clave en la fundación de Puebla: la Reina Isabel de Portugal, Fray Toribio de Benavente, Fray Julián Garcés y Juan de Salmerón, quienes contribuyeron a la consolidación de esta ciudad como un referente histórico y cultural.

La Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, encabezada por Aimeé Guerra, destacó con este acto, la importancia de preservar y difundir el patrimonio material e inmaterial de Puebla, reforzando el sentido de pertenencia y orgullo entre la ciudadanía, así como el compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan la identidad del Centro Histórico.

El Gobierno del Estado y el Gobierno de la Ciudad reafirman su compromiso con la memoria histórica, el civismo y la construcción de una Puebla que honra su pasado mientras avanza hacia el futuro. Cabe mencionar que el acto contó con la presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno.