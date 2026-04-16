Desde el Congreso se impulsa el marco jurídico y el presupuesto para fortalecer la educación en Puebla”: Pável Gaspar

El diputado y la legisladora Azucena Rosas corroboraron los avances de la Universidad de la Salud en Izúcar de Matamoros

Desde Puebla

Los diputados Pável Gaspar Ramírez y Azucena Rosas Tapia realizaron una visita a las instalaciones de la Universidad de la Salud (USEP) de Izúcar de Matamoros, con el objetivo de constatar los avances en la construcción de este centro educativo.

El diputado Pável Gaspar Ramírez destacó que, desde el Congreso del Estado, se aprobó el presupuesto necesario para generar las condiciones que permitan que los proyectos educativos se conviertan en una realidad.

Reiteró que la educación debe ser un derecho para todas y todos los poblanos, y no un privilegio para unos cuantos; por ello, subrayó la importancia de impulsar el acceso a la educación en todas las regiones de la entidad.

Asimismo, el diputado mencionó que este proyecto educativo representa una oportunidad para las y los jóvenes de la Mixteca poblana, especialmente para quienes más lo necesitan, al acercar servicios de educación superior en el área de la salud y contribuir al desarrollo regional.

Por su parte, la diputada del distrito 22, Azucena Rosas Tapia destacó el trabajo legislativo y de las instancias correspondientes para poner en el centro de las acciones a la educación, que permite no solo el desarrollo de las juventudes, sino de las comunidades de la entidad.

Durante el recorrido, José Manuel Hernández Ramón y Olga Rosas Parra, rector y directora de la USEP en Izúcar de Matamoros, respectivamente, dieron a conocer que el inmueble presenta un avance superior al 95 por ciento, con espacios especializados como laboratorios, área de cuidados intensivos, quirófanos, pediatría, sala de recuperación, aulas, salas de cómputo, biblioteca y áreas administrativas, lo que permitirá brindar una formación integral a las y los estudiantes.