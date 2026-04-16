El Papa León XIV vuelve a aludir a Trump y Netanyahu: Se lanza contra los que usan las religiones con fines perversos

- Llama a la paz y aceptar al prójimo como hermano
María Huerta
En una nueva alusión velada a Trump y Netanyahu, a través de sus redes sociales, el Papa León XIV reflexionó sobre aquellos que doblegan las religiones o las usan con fines perversos.
“¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sucio y tenebroso!”, expuso.
Añadió que no hay que inventar la paz, “hay que acogerla, aceptando al prójimo como hermano y como hermana.
Nadie elige a sus hermanos y hermanas: ¡sólo tenemos que aceptarnos unos a otros!
Somos una sola familia y habitamos la misma casa, este maravilloso planeta que las culturas antiguas han cuidado durante milenios”.
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