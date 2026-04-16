Vincula FGE a proceso a ocho personas más por homicidio calificado en el caso del Recinto Ferial de 2025

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Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de ocho personas más por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, por hechos ocurridos en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las indagatorias, el 11 de abril de 2025, cinco hombres fueron privados de la libertad y trasladados a un inmueble ubicado en la colonia Infonavit Amalucan, donde fueron sometidos y atados, para posteriormente ser privados de la vida.

Posteriormente, los cuerpos fueron abandonados al interior de un vehículo en inmediaciones del Recinto Ferial, donde también fue localizada una cartulina con un mensaje alusivo a un grupo delictivo.

El 13 de abril de 2026, en continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Alejandro N., Miguel Ángel N., Adonay Alejandro N., Israel N., Irving de Jesús N., Yaneth Alejandra N., Juan Manuel N. y José Alfredo N., alias “El Willy”, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Con esta determinación, suman nueve personas vinculadas a proceso por estos hechos, luego de que el 19 de marzo de 2026 agentes de la Coordinación General Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos cumplimentaron la orden de aprehensión emitida por el Juez de Control de la Región Judicial Centro en contra de Axel Daniel N., de 30 años.