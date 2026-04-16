Complejo Regional Centro BUAP, ejemplo de éxito académico: Lilia Cedillo

Lilia Cedillo acude al primer informe de labores en Acajete

María Huerta

La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, resaltó que la comunidad que integra el Complejo Regional Centro, representa un ejemplo de lo que es proyectar con visión a partir de las necesidades de la región.

En el marco del Primer Informe de Labores del Complejo Regional Centro, su director, Armando José José, dijo que dicha institución ofrece 22 programas educativos, de los que 15 son licenciaturas, dan atención a seis mil 454 estudiantes de diferentes municipios.

Además, la planta docente la conforman 267 profesores y profesoras, de los que 14 ingresaron al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), así de nueve con perfil Prodep, lo que refleja un crecimiento en su actividad científica.

En su mensaje, la rectora de la máxima casa de estudios añadió que cada año se sorprende y admira cómo el Complejo Regional Centro va creciendo en lo académico.

También “por las cuentas que entrega en la formación de jóvenes a nivel de educación media superior, a nivel de licenciatura, de verdad son un ejemplo de que, cuando uno tiene visión de lo que hace falta en la región, estos programas académicos se vuelven exitosos, eso lo han demostrado”.